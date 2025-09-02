Vaclav Cerny, Beşiktaş sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş transferinde Cerny sağlık kontrolünden geçti

Acıbadem Altunizade'de kapsamlı muayene

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün açıklamasına göre Cerny'ye detaylı kan tetkikleri yapıldı ve ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleri'nin tamamlanmasıyla sona erdi.