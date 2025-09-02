DOLAR
Vaclav Cerny, Beşiktaş sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vaclav Cerny, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti; kan tetkikleri ve uzman muayeneleri tamamlandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:53
Beşiktaş transferinde Cerny sağlık kontrolünden geçti

Acıbadem Altunizade'de kapsamlı muayene

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün açıklamasına göre Cerny'ye detaylı kan tetkikleri yapıldı ve ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleri'nin tamamlanmasıyla sona erdi.

