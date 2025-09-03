Vaclav Cerny: 'Beşiktaş'ta Maksimum Başarı İçin Buradayım'

Wolfsburg'dan 3+1 yıllığına transfer edilen Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla hedefinin takımı ve kulübü için en üst düzeyde başarılar kazanmak olduğunu vurguladı. Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformundaki kanalına konuşan 27 yaşındaki oyuncu, taraftarlar önünde sahaya çıkmayı ve onlara hak ettiklerini sunmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Beşiktaş'a geliş ve taraftarlara mesaj

"Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Taraftarların önünde sahaya çıkmak, onlara hak ettiklerini vermek ve güzel anlar yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kulübüm için başarılar kazanmak istiyorum. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Çok net bir şekilde tek hedefimiz, maksimum seviyede başarılı olmak. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca, bu harika kulüp için güzel anlar yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Siyah formamızı giyiyorum, soyadım siyah anlamına geliyor. Bence güzel bir uyum."

Transfer sürecinin perde arkası

Cerny, transferin hızlı ilerlediğini ve ilk iletişimden itibaren kararlı olduğunu anlattı: "Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum."

Beşiktaş'a gelmeden önce birkaç eski takım arkadaşıyla konuştuğunu belirten Cerny, "Orkun ile konuştum. Hollanda'da oynadığım dönemde birçok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers'ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti." dedi.

Farklı futbol kültürlerinden gelen tecrübeler

Cerny, İskoçya, Hollanda ve Almanya deneyimlerinin kendisine kattıklarını anlatarak, "Mesela İskoçya'da inanılmaz bir taraftar kültürü var. Bu açıdan Türkiye ile bir benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Hollanda, futbolun fabrikası diyebiliriz. Genç futbolcuları iyi yetiştiriyorlar. Almanya, çok rekabetçi bir yer. Güzel bir karışım olduğunu düşünüyorum. Bu ülkelerde, bunları deneyimleme fırsatı elde ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Buradaki futbolu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Zaten Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında birçok şey biliyorum. Sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyorum."

Rıdvan Yılmaz'la yeniden buluşma

Cerny, yeniden takım arkadaşı olacakları Rıdvan Yılmaz hakkında da duygularını paylaştı: "Rıdvan Yılmaz, bence hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir oyuncu. Onu tekrar göreceğim için mutluyum. Çünkü onunla geçirdiğim süre hem çok uzun hem de çok kısa bir süreydi diyebilirim. Umarım beraber daha fazla sahaya çıkarız. Şu anda bunun için elimizde bir fırsat var. Onun da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

Hedefler, Sergen Yalçın ve İstanbul hayatı

"Takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum" diyen Cerny, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında söylediklerini duyduğunu ve bundan memnun olduğunu ifade etti: "Daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye'de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum. O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili güzel cümleler duyduğum için gerçekten çok mutluyum."

Oyuncu, İstanbul'da uzun süre yaşamayı planladıklarını belirterek aile hayatına da değindi: "Tamamen buraya yerleştikten sonra, ailemin de benimle beraber burada yaşayacak olması futbol haricinde önemsediğim, beni mutlu eden ve beni rahatlatan tek şey. Eşimle, çocuğumla uzun yıllar boyunca İstanbul'daki yaşamı deneyimlemek, burada yaşayacak olmak, bizim gerçekten çok istediğimiz bir şeydi. Burada yaşayacağımız için mutluyuz."

Vaclav Cerny'nin Beşiktaş'a transferi ve hedefleri, hem takım hem de taraftarlar için yeni bir heyecan kaynağı oluşturuyor. Kulüp ve oyuncunun ortak hedefi ise bir sezon daha üst düzey başarılar yakalamak.