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VakıfBank, Aydın'da 3-1 Galip Geldi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:14
VakıfBank, Aydın'da 3-1 Galip Geldi

VakıfBank, Aydın'da Zaferle Dönüyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında, VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda VakıfBank, Aydın'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla ligdeki hedeflerini sürdüren VakıfBank, gösterdiği performansla dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise mücadeleyi kaybetmesine rağmen sahadaki çabasıyla takdir topladı.

VakıfBank'ın bu galibiyeti, ligdeki konumunu güçlendirdi. Takım, ilerleyen haftalarda da benzer başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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