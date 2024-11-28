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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 Mağlup Etti

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:45
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 Mağlup Etti

VakıfBank'tan Muazzam Performans

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte, VakıfBank gruptaki üçüncü maçını da kazanarak 3'te 3 yaptı. Öte yandan, Numia Vero Volley ise bu maçla birlikte ilk yenilgisini aldı.

VakıfBank'ın bu galibiyetle birlikte, turnuvada iddiasını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 Mağlup Etti

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