VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-0 Mağlup Etti

VakıfBank'tan Muazzam Performans

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte, VakıfBank gruptaki üçüncü maçını da kazanarak 3'te 3 yaptı. Öte yandan, Numia Vero Volley ise bu maçla birlikte ilk yenilgisini aldı.

VakıfBank'ın bu galibiyetle birlikte, turnuvada iddiasını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.