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VakıfBank'ın Yıldızı Marina Markova: 'Hedefim En İyi Hücumcu Olmak'

VakıfBanklı Marina Markova, başarılarıyla dikkat çekiyor. 2024-2025 sezonunda hedefi, en iyi hücumculardan biri olmak.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:12
VakıfBank'ın Yıldızı Marina Markova: 'Hedefim En İyi Hücumcu Olmak'

Marina Markova Sezonu Başarıyla Tamamladı

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 24 yaşındaki genç voleybolcu, kulüpteki ilk sezonunda büyük bir başarı elde ettiğini ifade ederken, 2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Başantrenör Giovanni Guidetti'nin Dikkatini Çekmekten Gurur Duyuyor

Sezon başında VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin dikkatini çekmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Markova, "Kısa sürede böylesine iyi bir kulüp ve antrenör tarafından fark edilmek çok hoş. İlk profesyonel sezonumda böyle bir fırsat yakalamış olmaktan mutluyum," dedi. Takımda yer aldığı dönemde kendisini geliştirmek adına çok çalıştığını ifade eden genç smaçör, "Kendime baskı oluşturdum ve bu süreçte en iyi hücumculardan biri olmayı hedefliyorum," şeklinde konuştu.

Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluk Sevinci

Markova, sezon sonunda yakaladıkları başarıyı şöyle özetledi: "Onca sakatlığa ve zor zamana rağmen kendini adayan bir takım vardı. Çok çalıştık ve bunun sonucunda şampiyon olmayı başardık. 2 yıllık bir aranın ardından VakıfBank'a şampiyonluğu getirdik."

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali Şimdi Kapıda

3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en iyi performansını sergileyeceklerini belirten Marina, "Diğer takımlar da çok yüksek seviyede. En iyi seviyemizi göstermeye çalışacağız ve sonuna kadar savaşacağız," ifadelerini kullandı.

Büyük Destek Bekliyor

Büyük destek beklediğini dile getiren Markova, "Dörtlü Final'de mücadele edecek tek Türk takımı olmak baskı yaratsa da tek Türk temsilcisi olmanın avantajını yaşayacağız. Türkiye halkından destek bekliyorum," diyerek sözlerini tamamladı. Üç İtalyan takımına karşı oynayacaklarının altını çizen genç voleybolcu, finallerde başarı için elinden geleni yapacaklarını vurguladı.

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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