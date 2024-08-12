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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı sağlık testlerini tamamlayarak yeni sezona hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:46
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Sezon Öncesi Sağlık Kontrollerini Tamamladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi gerekli sağlık testlerinden geçti. Kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenen Academic Hospital, bu süreçle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Detaylı Sağlık Kontrolleri

Sarı-siyahlı ekibin oyuncuları, teknik kadrosu ve idari personeli, kapsamlı sağlık muayenesinden geçerek sezon hazırlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.

Academic Group'tan Açıklama

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Türk voleyboluna emek veren, 100’ün üzerinde milli sporcu yetiştiren bu değerli kulübe destek olmaktan ve Türkiye’nin voleyboldaki başarılarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu sağlık kontrolü, takımın performansını artırmak ve oyuncuların formda kalmasını sağlamak için büyük önem taşımakta.

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