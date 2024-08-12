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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak ve özel turnuvalara katılacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:14
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon İçin Hazır

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonuna yarın başlamayı planlıyor. Sarı-siyahlı kulüp, bu süreçte önemli hazırlıklar yapacak.

İlk Antrenman VakıfBank Spor Sarayı'nda Gerçekleşecek

Yapılan resmi açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanı VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Bu hazırlık, takımın sezon öncesinde önemli bir adımı olacak.

Olimpik Sporcular ve Yeni Transfer

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak sporcular ve antrenörler, 28 Ağustos'ta hazırlıklara katılacaklar. Yeni transfer Kendall Kipp ise milli takım kampının ardından 5 Eylül'de takıma katılacak.

Özel Turnuvalar ve Hazırlık Maçları

VakıfBank, Eylül ayında Türkiye ve İtalya'da düzenlenecek olan iki özel turnuvaya katılacak. Bu turnuvalarda hazırlık maçları oynaması bekleniyor.

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