VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fırtına Gibi Esti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i deplasmanda 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maç, VakıfBank'ın üstün performansıyla dikkat çekerken, takımın sergilediği etkileyici oyunla galibiyet aldı.

Bu galibiyet, VakıfBank'ın ligdeki başarı serisini sürdürmesini sağladı. Takım, taraftarlarını sevindirirken, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.