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VakıfBank'tan Tarihi Şampiyonluk: Zehra Güneş Açıklamalarda Bulundu

VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek ulaştıkları şampiyonluğu ve sezonu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 23:53
VakıfBank'tan Tarihi Şampiyonluk: Zehra Güneş Açıklamalarda Bulundu

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 Geçerek Şampiyon Oldu

VakıfBank'ın oyuncusu Zehra Güneş, Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun zorlu geçtiğini vurgulayarak, Fenerbahçe Medicana karşısında elde ettikleri 3-0'lık galibiyetle şampiyon olduklarını duyurdu.

''Zorlu Bir Sezon Geçirdik''

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan üçüncü maç öncesinde açıklamalar yapan Zehra, "Gerçekten çok zorlu bir sezon oldu. 10 yıldır Sultanlar Ligi’nde oynuyorum ve ilk defa böyle değişik bir sezon gördüm. Mücadele dolu, herkesin birbirini yendiği bir sezon izledik. Set set oynadık. Bu, bizim için 5 setlik bir maçtı" şeklinde konuştu.

Kaptanlığımdan Gurur Duyuyorum

Zehra, kaptanlığının ilk senesinde bu başarıya ulaşmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Onlarla oynamak benim için zevk. Bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve yönetime teşekkür ederim" dedi.

Geri Dönüşler Bizim Gücümüz

Fenerbahçe Medicana'nın güçlü bir takım olduğunu ifade eden milli voleybolcu, "Bu seride her maçı set gibi düşündük. Oyuna 0-0 gibi başladık. İki senedir kazanamadığımız kupanın açlığı ile sadece kazanmayı amaçladık. Biz, geri dönüşleri çok seviyoruz. VakıfBank'ın kültüründe de bu var. İnanınca başaramayacağımız hiçbir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'ye Tebrik

Zehra, şampiyonluktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Fenerbahçe’yi de tebrik etti. Önlerinde CEV Şampiyonlar Ligi olduğunu belirten Güneş, umudunu bu kupayı da müzelerine götürmek üzerine kurdu.

VakıfBank'ın oyuncusu Zehra Güneş, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Vodafone...

VakıfBank'ın oyuncusu Zehra Güneş, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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