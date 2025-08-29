DOLAR
Valon Ethemi: Sivasspor'da Mutluyum, Hedefimiz Süper Lig

Valon Ethemi, Özbelsan Sivasspor'a transferinden duyduğu memnuniyeti ve takımın hedefinin yeniden Süper Lig olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:36
Valon Ethemi: Sivasspor'da Mutluyum, Hedefimiz Süper Lig

Valon Ethemi: Sivasspor'da Mutluyum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Ethemi, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ethemi'den ilk açıklamalar

Valon Ethemi, "Çok güzel duygular içindeyim. Güzel bir karşılama oldu. İnşallah sezon içinde aynı duygularla, güzel sonuçlarla ilerleyeceğiz." sözleriyle duygu ve beklentisini aktardı.

Ethemi, Türkiye'de uzun yıllardır forma giydiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sivasspor büyük bir camia. Süper Lig takımı. Sivasspor'a karşı daha önce de oynadım. Benim için Sivasspor'a gelmek çok güzel bir şey, bu nedenle mutluyum. Beni aradılar. Ben de gelmek Sivasspor'a gelmek istiyordum. Süreç biraz uzadı ama güzel oldu. Sivasspor ile Süper Lig yolunda olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah hem Sivasspor hem de ben yeniden Süper Lig'e döneceğiz."

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile daha önce İstanbulspor'da beraber çalıştıklarını hatırlatan Ethemi, "Hocamızla İstanbulspor'da oynarken çok büyük bir başarı yakalamıştık. Bana her zaman inanıyor. Bana güveniyor ve bunun karşılığını vermem lazım. Yine karşılaştık, Sivasspor gibi güzel bir kulüpteyiz. İnşallah tekrar güzel şeyler yaparız. İnşallah hep beraber, taraftar, şehir, takım güzel bir sezon geçiririz. Güzel sonuçlar alarak şampiyon oluruz ve Süper Lig'e yeniden döneriz." dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, açıklamada...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi, açıklamada bulundu.

