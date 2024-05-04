Vanspor, Bursapor’la oynadığı maçta sahadan çekilme kararı aldı: Maç yarıda kaldı

Bursapor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 38. haftasında, evinde Vanspor’u ağırladı. Serik Belediyespor’un Esenler Erokspor maçına U-19 takımı ile çıkmasını protesto eden Vanspor, maçın 22. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. Ligde ikinci sırada yer alan Vanspor, Esenler Erokspor ile liderlik yarışı sürdürüyordu.

Maç başladıktan sonra ilk 1 dakikası boyunca topla oynamayan Vanspor futbolcuları, bir süre hareketsiz kaldı. Karşılaşma 0-0 bir şekilde devam ederken takım, sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı.

Maçtan önce açıklama yapılmıştı

Vanspor, TFF 2. Lig’de ikinci sırada yer alıyor ve şampiyonluk mücadelesi sürdürüyordu. Lig’de ilk sırada yer alan ve aralarında sadece 2 puanlık bir fark olan Esenler Erokspor’un Serik Belediyespor’la olan kritik maçında, Serik Belediyespor’un maça U-19 takımı ile çıkması durumunda, Vanspor’un bu hareketi protesto edeceği ve maçtan çekileceği kararı daha önce açıklanmıştı.

Vanspor’dan yapılan açıklamaya göre, temiz futbolu desteklemek ve bu duruma tepki göstermek adına kararın uygulandığı bilgisi verildi.