DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.144.225,81 0,7%

Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası Tamamlandı

İstanbul'da gerçekleşen turnuvada Finlandiya'dan Kalle Koljonen ve Azerbaycan'dan Keisha Fatimah Azzahra şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:43
Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası Tamamlandı

Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası Tamamlandı

İstanbul'da gerçekleştirilen Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası, büyük bir rekabete sahne oldu. 22 ülkeden 240 sporcunun katıldığı etkinlik, GSB Başakşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Dereceye Giren Sporcular

Turnuvada elde edilen başarılı sonuçlar şu şekilde sıralandı: Tek Erkekler:

  • 1. Kalle Koljonen (Finlandiya)
  • 2. Aryamann Tandon (Hindistan)
  • 3. Saneeth Dayanand (Hindistan)
  • 3. Harry Huang (İngiltere)
Tek Kadınlar:
  • 1. Keisha Fatimah Azzahra (Azerbaycan)
  • 2. Amalie Schulz (Danimarka)
  • 3. Leonice Huet (Fransa)
  • 3. Anna Tatranova (Fransa)
Çift Erkekler:
  • 1. Eloi Adam-Leo Rossi (Fransa)
  • 2. Julien Maio-William Villeger (Fransa)
  • 3. Rory Easton-Alex Green (İngiltere)
  • 3. Mael Cattoen-Lucas Renoir (Fransa)
Çift Kadınlar:
  • 1. Paula Lopez-Lucia Rodriguez (İspanya)
  • 2. Polina Buhrova-Yevheniia Kantemyr (Ukrayna)
  • 3. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin (Türkiye)
  • 3. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (Türkiye)
Karışık Çiftler:
  • 1. Julien Maio-Lea Palermo (Fransa)
  • 2. Rohan Kapoor-Gadde Ruthvika Shivani (Hindistan)
  • 3. Rory Easton-Lizzie Tolman (İngiltere)
  • 3. William Villeger-Flavie Vallet (Fransa)

Turnuva, katılan sporcuların performansları ile büyük bir ilgi gördü ve uluslararası badminton camiasında önemli bir yer edindi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Pist Şampiyonası'nda Türk Başarısı
2
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
2024 Türkiye Drag Şampiyonası Finali Antalya'da Gerçekleşti
4
A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır
5
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda Geçti
6
Trezeguet Al Rayyan'a Transfer Oldu
7
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye Kiraladı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi