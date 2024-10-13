Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası Tamamlandı

İstanbul'da gerçekleştirilen Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası, büyük bir rekabete sahne oldu. 22 ülkeden 240 sporcunun katıldığı etkinlik, GSB Başakşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Dereceye Giren Sporcular

Turnuvada elde edilen başarılı sonuçlar şu şekilde sıralandı: Tek Erkekler:

1. Kalle Koljonen (Finlandiya)

2. Aryamann Tandon (Hindistan)

3. Saneeth Dayanand (Hindistan)

3. Harry Huang (İngiltere)

1. Keisha Fatimah Azzahra (Azerbaycan)

2. Amalie Schulz (Danimarka)

3. Leonice Huet (Fransa)

3. Anna Tatranova (Fransa)

1. Eloi Adam-Leo Rossi (Fransa)

2. Julien Maio-William Villeger (Fransa)

3. Rory Easton-Alex Green (İngiltere)

3. Mael Cattoen-Lucas Renoir (Fransa)

1. Paula Lopez-Lucia Rodriguez (İspanya)

2. Polina Buhrova-Yevheniia Kantemyr (Ukrayna)

3. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin (Türkiye)

3. Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (Türkiye)

1. Julien Maio-Lea Palermo (Fransa)

2. Rohan Kapoor-Gadde Ruthvika Shivani (Hindistan)

3. Rory Easton-Lizzie Tolman (İngiltere)

3. William Villeger-Flavie Vallet (Fransa)

Turnuva, katılan sporcuların performansları ile büyük bir ilgi gördü ve uluslararası badminton camiasında önemli bir yer edindi.