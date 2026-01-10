Victor Ntino-Emo Gidado, Gaziantep FK'ya 3,5 Yıllık İmza

Gaziantep FK, NK Bravo'dan Nijeryalı 21 yaşındaki 10 numara Victor Ntino-Emo Gidado'yu 3,5 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:11
Trendyol Süper Lig ekibi ara transferde ilk hamlesini yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen Nijeryalı genç futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı.

21 yaşındaki ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 10 numara Gidado ile kulüp, düzenlenen imza töreninde oyuncuya 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gaziantep Futbol Kulübümüz, Slovenya’nın NK Bravo takımında forma giyen genç yıldız Victor Gidado ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Victor Ntino-Emo Gidado, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Victor Ntino-Emo Gidado’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz

Gaziantep FK, ara transfer döneminde kadrosuna genç ve yaratıcı bir oyun kurucu kazandırarak hücum hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

