Victor Osimhen, Antalyaspor'a Karşı Trendyol Süper Lig'de 6. Golünü Attı

Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golle toplam 12'ye ulaştı

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında takımının üçüncü golünü kaydetti.

Maçın 56. dakikasında, orta sahadan gelen pası alan Yunus Akgün’ün asistinde defansın arkasına sarkan Osimhen, sol taraftan ceza sahasına girip yaptığı çapraz vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki forvet böylece bu sezon Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 6ya çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 gole ulaşan Nijeryalı oyuncunun sezon toplamı 12 oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Victor Osimhen, maçta 90 dakika sahada kaldı.

