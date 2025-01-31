Victor Osimhen: 'Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz'

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında 2-1 mağlup olmalarının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Johan Cruijff Arena'da gerçekleşen bu kritik maçta, takımının normal sezonda ilk 8'de tamamlayamamasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Maç Sonrası Açıklamalar

Osimhen, yaptığı açıklamalarda, "Zorlu bir maç oynadık. Üçüncü bölgede etkili olan güçlü bir takıma karşı mücadele ettik. Bu tür takımlara karşı hata yapmak istemezsiniz. Genel performansımız çok iyi değildi ama karşımızdaki rakibi biliyorduk." şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefler

Gelecek maçlara odaklandıklarını belirten Osimhen, "Her maça ayrı odaklanmalıyız ama bu kolay olmayacak. Bu yüzden geri dönüp videoya bakmalı, hatalarımızı analiz etmeli ve düzeltmeye çalışmalıyız. İlk 8'de olmak bizim hedefimizdi ve orada olmayı hak ediyorduk." dedi.

Bireysel Performans ve Sorumluluk

Son maçlardaki performansına ilişkin sorulan bir soruya cevap veren Osimhen, "Değerlendirebileceğim birkaç şansım vardı. Ben forvetim ve bazen golleri atarım bazen de kaçırırım. Ancak bu benimle değil, takımla ilgili bir durum. Bugünün tüm sorumluluğunu üstleniyoruz." şeklinde yanıtladı.

Sakatlık ve Takım Dinamizmi

Takım arkadaşı Mauro Icardi'nin sakatlığını da değerlendiren Osimhen, "Yüksek profilli bir oyuncu olmadan mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sadece forvetler için değil, tüm takım için bir meydan okuma. Onun yokluğunda oyunumuzun zirvesinde kalmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Transfer İhtimalleri

Ayrıca, transferde Galatasaray'la anılan İspanyol santrfor Alvaro Morata hakkında da düşüncelerini paylaşan Osimhen, "Çok tecrübeli bir forvet. Eğer aramıza katılırsa, gerçekten çok yardımcı olacaktır. Onun tecrübesini ve sahadaki etkisini biliyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın futbolcusu Victor Osimhen, Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile Galatasaray, Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın futbolcusu Victor Osimhen, Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.