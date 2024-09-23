Vincenzo Montella İtalya'da Sakatlık Önleme Konferansında Ders Verdi

Montella, İtalya'da Eğitim Verdi

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcı ekip, İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansta önemli bir eğitim sunumu gerçekleştirdi.

Sakatlıkların Önlenmesi Temalı Konferans

Organizasyonun teması "Sakatlıkların Önlenmesi" oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Futbol Antrenörleri Derneği (AIAC) iş birliği ile gerçekleştirildi.

FIFA tarafından "Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasına sahip Isokinetic Campus'ta yapılan konferansa, 300 antrenör ve atletik performans uzmanı katıldı.

Uygulamalı Ders İçeriği

Montella, Pierpaolo Polino ve Massimo Crivellaro ile birlikte saha çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, diz ve arka adale sakatlıklarının önlenmesi için ısınma ve antrenman hazırlığının önemi vurgulandı.

Ayrıca, toplu antrenmanlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar katılımcılara aktarıldı. Montella, antrenörlerden gelen soruları da yanıtlayarak sahada ve saha dışında sakatlıkların önlenmesine dair bilgi alışverişinde bulundu.

Günün Anısına Hatıra Fotoğrafı

Montella ve ekibi, etkinliğin anısına Mario Beretta ve Francesco Perondi ile birlikte grup fotoğrafı çektirerek günlerini taçlandırdı.