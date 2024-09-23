DOLAR
34,13 -0,11%
EURO
37,95 0,45%
ALTIN
2.884,4 -0,35%
BITCOIN
2.163.174,64 -0,34%

Vincenzo Montella İtalya'da Sakatlık Önleme Konferansında Ders Verdi

Montella, Bologna'da gerçekleşen konferansta sakatlıkların önlenmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:58
Vincenzo Montella İtalya'da Sakatlık Önleme Konferansında Ders Verdi

Montella, İtalya'da Eğitim Verdi

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yardımcı ekip, İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen konferansta önemli bir eğitim sunumu gerçekleştirdi.

Sakatlıkların Önlenmesi Temalı Konferans

Organizasyonun teması "Sakatlıkların Önlenmesi" oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu etkinlik İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İtalya Futbol Antrenörleri Derneği (AIAC) iş birliği ile gerçekleştirildi.

FIFA tarafından "Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasına sahip Isokinetic Campus'ta yapılan konferansa, 300 antrenör ve atletik performans uzmanı katıldı.

Uygulamalı Ders İçeriği

Montella, Pierpaolo Polino ve Massimo Crivellaro ile birlikte saha çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde, diz ve arka adale sakatlıklarının önlenmesi için ısınma ve antrenman hazırlığının önemi vurgulandı.

Ayrıca, toplu antrenmanlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar katılımcılara aktarıldı. Montella, antrenörlerden gelen soruları da yanıtlayarak sahada ve saha dışında sakatlıkların önlenmesine dair bilgi alışverişinde bulundu.

Günün Anısına Hatıra Fotoğrafı

Montella ve ekibi, etkinliğin anısına Mario Beretta ve Francesco Perondi ile birlikte grup fotoğrafı çektirerek günlerini taçlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Göztepe'ye Yenildi: Teknik Sorumlu Serhat Sütlü Açıklamalarda Bulundu
2
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Açıklamalar: 'Fırsatları Değerlendirmeliyiz'
3
Gaziantep FK ve Trabzonspor'un Beraberliği
4
Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
5
Göztepe, Bellona Kayserispor Karşısında İlk Yarıda Rahat Bir Üstünlük Sağladı
6
Vincenzo Montella İtalya'da Sakatlık Önleme Konferansında Ders Verdi
7
Trendyol 1. Lig'de 6. Hafta Değerlendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!