Visa ve Garanti BBVA, 2026 FIFA Dünya Kupası İçin İş Birliği İmzaladı

FIFA’nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri Visa, Garanti BBVA ile 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir iş birliğine imza attı. İmza töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

İmza Töreni ve Panel

Törende Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski milli futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala ile davetliler yer aldı. Etkinlik kapsamında, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası ve Türkiye’nin Dünya Kupası mirası üzerine bir panel düzenlendi.

Yetkililer Ne Dedi?

Samile Mümin: "Bu iş birliğiyle kart sahipleri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyor, tüm futbolseverlerin bu unutulmaz yolculuğun her anını dolu dolu yaşamalarını temenni ediyoruz"

Ceren Acer Kezik: "Futbolun heyecanını, seyahatin özgürlüğüyle birleştiren bu iş birliğinin, müşterilerimizin hayatına keyif, ilham ve unutulmaz anlar katacağına inanıyoruz. Milli Takımımıza başarılar diliyor, tüm futbolseverlerle bu yolculuğun her anını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz"

Eski Futbolculardan Anılar ve Değerlendirmeler

Ümit Davala, 2002 FIFA Dünya Kupası deneyimine değinerek, "Bu iş bizim için gurur vericiydi" dedi ve mevcut kadroyu överek, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dahil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü. Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var. Bizim tecrübemiz daha farklıydı ama şu anda oynayan oyuncuların kulüpleri çok önemli. Çok daha farklı bir milli takım izletebilirler" şeklinde konuştu.

Davala, 2002 Dünya Kupası'nda federasyonun Güney Kore ve Japonya'ya aşçı getirdiğini anlatarak, "Yemek konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Kendi aşçımız vardı. Hatta sushi geldiğinde, Şenol hoca onu hamsi niyetine yedi" ifadelerini kullandı.

İlhan Mansız ise, 2002 başarısının zamanla daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Ben o yolculuğa biraz geç katıldım. Eleme maçlarında milli takıma dahil olmuştum. Ama o takımın bir parçası olduğum için de çok mutluydum" dedi. Mansız, mevcut A Milli Takımın potansiyeline vurgu yaparak, "Potansiyel ve yetenek olarak çok iyi futbolculara sahibiz. Önümüzdeki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken, bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Umuyorum milli takımımız artık 48 sene, 24 sene beklemeden Dünya Kupası’na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var. Ama bizim dönemimizde her mevkide lider oyuncu vardı. İşler kötü gittiğinde o liderler ortaya çıkıyordu. Belki bunun eksikliği yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Mansız ayrıca 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın gol anısını anlatırken, "Ben o ana kadar bir patlama bekliyordum. Çok formda bir sezon geçirip Dünya Kupası’na katıldım. Gereken süreyi bulamamıştım, bu maça nasip oldu. Golü atınca can havliyle kaçtım. Herkes üstüme atladı" dedi.

İŞ BİRLİĞİNİN İMZA TÖRENİNE ESKİ MİLLİ FUTBOLCULAR ÜMİT DAVALA İLE İLHAN MANSIZ DA KATILDI.