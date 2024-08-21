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Vitoria, Zrinjski'yi Konferans Ligi'nde 3-0 Mağlup Etti

Vitoria, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Zrinjski'yi 3-0 yenerek avantajı kaptı. Rövanş 29 Ağustos'ta.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:58
Vitoria, Zrinjski'yi Konferans Ligi'nde 3-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi’nde Önemli Bir Galibiyet

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor. Portekiz'in Vitoria takımı, Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski ile karşılaştı ve bu mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak rövanş için avantaj sağladı.

Maçın Detayları

Günün dikkat çeken karşılaşması Dom Afonso Henriques Stadı'nda oynandı. İlk yarıda takımlar karşılıklı ataklarla mücadele ederken, devre 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında, 46. dakikada Ricardo Mangas ile açılışı yapan Vitoria, 51. dakikada Toni Borevkovic'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son dakikasında, 88. dakikada Joao Mendes'in kaydettiği golle Vitoria, maçı 3-0'lık galibiyetle tamamladı.

Rövanş Maçı Hakkında

Bu önemli karşılaşmanın rövanşı, 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Vitoria, elde ettiği avantajla bir üst tura çıkma umudunu artırmış durumda.

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