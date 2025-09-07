Voleybol: Kadınlar Dünya Şampiyonası | Türkiye 2-3 İtalya — Milliler İlk Gümüşünü Aldı

Voleybol: Kadınlar Dünya Şampiyonası Finali — Türkiye 2-3 İtalya

Maç Özeti

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-3 kaybederek organizasyon tarihinde ilk kez gümüş madalya elde etti.

Mücadeleye her iki takım da dengeli başlayınca ilk set 6-6 ile ilerledi. İtalya'nın kısa bir seri sonrası 8-6 öne geçmesi, Türkiye'nin 8-8 eşitliğini sağlamasıyla yanıt buldu. Set ortalarında 15-15 eşitliği bozulmadı; 20'li sayılara ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Ancak Egonu'nun servis turunda öne geçen İtalya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan milliler, başlarda 10-2 gibi fark yakaladı. İtalya toparlansa da Türkiye savunmasını iyi koruyarak setin sonlarına doğru farkı büyüttü ve ikinci seti 25-13 alarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette İtalya daha etkili defans yaparak 2-6 ile öne geçti ve set boyunca avantajı korudu. Türkiye arka arkaya üç sayılık seriyle farkı 1 sayıya indirse de çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas ile etkili sayılar bulan Türkiye, 6-3 ile öne geçti ve oyundaki üstünlüğünü koruyarak seti 25-19 alıp skoru 2-2'ye taşıdı.

Karar setinde denge göze çarparken 4-4 ile geçildi. Melissa Vargas'ın sayılarıyla Türkiye kısa süreli öne geçti (6-4), ancak İtalya toparlanıp öne geçerek seti 15-8, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.

Öne Çıkan İsimler

Melissa Vargas, maçta 33 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Onu Eda Erdem Dündar 19 sayı ve Ebrar Karakurt 12 sayıyla takip etti.

Yetkililer ve Tribün

Maçı salondan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan da izledi.

Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde ederek organizasyonda ilk kez gümüş madalya kazandı.