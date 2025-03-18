Voleybol: Sultanlar Ligi'nde 26. Hafta Maç Programı

Voleybol: Haftanın Maç Programı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla sonlanacak. Takımlar, sezonun sonuna yaklaşırken önemli maçlarına odaklanıyor. İşte yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların programı:
Yarın:
- 13.00 Türk Hava Yolları - Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
- 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)
- 14.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
- 14.00 Beşiktaş - Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)
- 17.00 Galatasaray Daikin - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
- 18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)
20 Mart Perşembe:
- 20.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci)
Takımların performansları ve mücadeleci ruhu, voleybolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Tüm gözler, bu önemli maçlarda olacak.