Voleybol: Sultanlar Ligi'nde 26. Hafta Maç Programı

Voleybol: Haftanın Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla sonlanacak. Takımlar, sezonun sonuna yaklaşırken önemli maçlarına odaklanıyor. İşte yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların programı:

Yarın:

13.00 Türk Hava Yolları - Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

14.00 Beşiktaş - Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)

17.00 Galatasaray Daikin - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci)

Takımların performansları ve mücadeleci ruhu, voleybolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Tüm gözler, bu önemli maçlarda olacak.