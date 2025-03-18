Voleybol: Sultanlar Ligi'nde 26. Hafta Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. hafta maçlarıyla normal sezon sona eriyor. İşte kritik maç programı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:44
Voleybol: Sultanlar Ligi'nde 26. Hafta Maç Programı

Voleybol: Haftanın Maç Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla sonlanacak. Takımlar, sezonun sonuna yaklaşırken önemli maçlarına odaklanıyor. İşte yarın ve Perşembe günü oynanacak maçların programı:

Yarın:

  • 13.00 Türk Hava Yolları - Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 14.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
  • 14.00 Beşiktaş - Aras Kargo (Beşiktaş Fibabanka)
  • 17.00 Galatasaray Daikin - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Mimar Sinan)

20 Mart Perşembe:

  • 20.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci)

Takımların performansları ve mücadeleci ruhu, voleybolseverler için heyecan dolu anlar sunacak. Tüm gözler, bu önemli maçlarda olacak.

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