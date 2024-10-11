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Voleybolda Beşiktaş, Sarıyer'i Deplasmanda Geçti

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:37
Voleybolda Beşiktaş, Sarıyer'i Deplasmanda Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Fırtınası

Voleybol dünyasında heyecan verici bir karşılaşma daha geride kaldı. Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın Detayları

Deplasmanda oynanan bu müsabakada Beşiktaş, üstün performans sergileyerek rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligin zirvesine göz kırpan Beşiktaş, bu sezonki iddiasını da gösterdi.

Öne Çıkan Performanslar

Maçta Beşiktaş takımının oyuncuları, etkileyici oyunlarıyla dikkat çekti. Sarıyer Belediyespor ise güçlü rakibine karşı istediği performansı gösteremedi.

Bu galibiyet ile Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde puanını artırarak yoluna devam etti.

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