Voleybolda Haftanın Maç Programı: 19. Haftaya Giriş Yapılıyor

Voleybolda Haftanın Maç Programı

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde, bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar için geri sayım başladı. İşte liglerdeki 19. hafta programı:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 TÜRŞAD - İstanbul Gençlikspor (Adilcevaz)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.30 Spor Toto - Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

18.30 Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

NOT: Develi Belediyespor - Rams Global Cizre Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları (Beşiktaş Fibabanka)

2 Şubat Pazar:

14.00 VakıfBank - Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)

15.00 Aras Kargo - Sarıyer Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Kuzeyboru - Zeren Spor (Aksaray)

Tüm voleybolseverleri bu heyecan dolu karşılaşmaları izlemeye davet ediyoruz!