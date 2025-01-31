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Voleybolda Haftanın Maç Programı: 19. Haftaya Giriş Yapılıyor

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçları başlıyor. İşte detaylı program.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:12
Voleybolda Haftanın Maç Programı: 19. Haftaya Giriş Yapılıyor

Voleybolda Haftanın Maç Programı

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde, bu hafta heyecan dolu karşılaşmalar için geri sayım başladı. İşte liglerdeki 19. hafta programı:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

  • 13.00 TÜRŞAD - İstanbul Gençlikspor (Adilcevaz)
  • 14.00 On Hotels Alanya Belediyespor - Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
  • 15.00 Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
  • 15.30 Spor Toto - Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18.30 Ziraat Bankkart - Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 20.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

NOT: Develi Belediyespor - Rams Global Cizre Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

  • 17.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları (Beşiktaş Fibabanka)

2 Şubat Pazar:

  • 14.00 VakıfBank - Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)
  • 15.00 Aras Kargo - Sarıyer Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
  • 15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
  • 16.00 Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)
  • 19.00 Kuzeyboru - Zeren Spor (Aksaray)

Tüm voleybolseverleri bu heyecan dolu karşılaşmaları izlemeye davet ediyoruz!

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