Voleybolda Haftanın Maç Programı: Efeler ve Sultanlar Ligi Heyecanı

SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu hafta heyecan dolu maçlar gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:22
Voleybolda Haftanın Maç Programı: Efeler ve Sultanlar Ligi Heyecanı

Voleybolda Haftanın Maç Programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 22'nci hafta karşılaşmaları oynanacak. Liglerde haftanın maç programı aşağıda yer alıyor:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

  • 15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

22 Şubat Cumartesi:

  • 12.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
  • 13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Adilcevaz)
  • 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (Akkuş)
  • 14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
  • 19.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi

22 Şubat Cumartesi:

  • 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
  • 17.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş Fibabanka)

23 Şubat Pazar:

  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
  • 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)
  • 18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Hasan Doğan)

24 Şubat Pazartesi:

  • 15.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

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