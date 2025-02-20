Voleybolda Haftanın Maç Programı: Efeler ve Sultanlar Ligi Heyecanı

Voleybolda Haftanın Maç Programı
SMS Grup Efeler Ligi'nde 23'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 22'nci hafta karşılaşmaları oynanacak. Liglerde haftanın maç programı aşağıda yer alıyor:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
- 15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
22 Şubat Cumartesi:
- 12.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
- 13.00 TÜRŞAD-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Adilcevaz)
- 13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor (Akkuş)
- 14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
- 19.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.
Vodafone Sultanlar Ligi
22 Şubat Cumartesi:
- 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
- 17.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (Beşiktaş Fibabanka)
23 Şubat Pazar:
- 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Aras Kargo (Mimar Sinan)
- 15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)
- 18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
- 18.00 Bahçelievler Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Hasan Doğan)
24 Şubat Pazartesi:
- 15.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)