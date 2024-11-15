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Voleybolda Haftanın Programı: Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi Maçları

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9. ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta maç programı açıklandı. Öne çıkan karşılaşmalar için tarihler belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:42
Voleybolda Haftanın Programı: Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi Maçları

Voleybolda Haftanın Match Programı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 8'inci hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Bu haftaki maç programını aşağıda bulabilirsiniz:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

  • 13:00 Zerenspor - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
  • 15:00 Aras Kargo - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 16:30 Eczacıbaşı Dynavit - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
  • 17:00 Sarıyer Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 19:00 Kuzeyboru - Beşiktaş (Aksaray Spor Salonu)

17 Kasım Pazar:

  • 13:00 Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
  • 15:30 VakıfBank - Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

SMS Grup Efeler Ligi

17 Kasım Pazar:

  • 14:00 İstanbul Gençlikspor - Altekma (İstanbul Şehit Mustafa Özel)
  • 14:00 Rams Global Cizre Belediyespor - Spor Toto (Cizre 100. Yıl)
  • 15:00 Halkbank - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 16:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gollü)
  • 17:00 Arkas Spor - On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 19:30 Fenerbahçe Medicana - TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

NOT: Develi Belediyespor - Ziraat Bankkart maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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