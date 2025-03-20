Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde

Voleybolda Normal Sezon Tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Sezonu 72 puanla birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

26. Haftanın Sonuçları

Normal sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Türk Hava Yolları - Bahçelievler Belediyespor: 3-0

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Zeren Spor: 2-3

Nilüfer Belediyesi Eker - Sarıyer Belediyespor: 3-0

Beşiktaş - Aras Kargo: 2-3

Galatasaray Daikin - Kuzeyboru: 3-1

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank: 0-3

Play-off Süreci Başlıyor

2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 13. sırada bitiren Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile 14. sıradaki Sarıyer Belediyespor 1. Lige düştü. Lig etabını Fenerbahçe Medicana 1., VakıfBank 2. ve Eczacıbaşı Dynavit 3. olarak tamamlarken, Galatasaray Daikin 4. sırada yer aldı. Bu takımlar, play-off 1. etap maçlarına katılacak.

Lig etabını 5. sırada bitiren Türk Hava Yolları, ardından 6. sıradaki Zeren Spor, 7. sıradaki Kuzeyboru ve 8. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

Play-off 2. Etap Maç Programı

Play-off 2. etap eşleşmeleri ve maç programı belli oldu:

23 Mart Pazar: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (14.00, Aydın) Kuzeyboru - Zeren Spor (14.00, Aksaray)

26 Mart Çarşamba: Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (18.30, Burhan Felek Vestel) Zeren Spor - Kuzeyboru (14.00, Ziraat Bankkart)



Bu maçlar sonucunda ligin 5 ile 8. sıraları belirlenecek ve Avrupa Kupalarına katılım durumu netleşecek.