Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi, Fenerbahçe Medicana zirvede yer aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:09
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde

Voleybolda Normal Sezon Tamamlandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Sezonu 72 puanla birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

26. Haftanın Sonuçları

Normal sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Türk Hava Yolları - Bahçelievler Belediyespor: 3-0
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Zeren Spor: 2-3
  • Nilüfer Belediyesi Eker - Sarıyer Belediyespor: 3-0
  • Beşiktaş - Aras Kargo: 2-3
  • Galatasaray Daikin - Kuzeyboru: 3-1
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Medicana: 0-3
  • Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank: 0-3

Play-off Süreci Başlıyor

2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 13. sırada bitiren Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile 14. sıradaki Sarıyer Belediyespor 1. Lige düştü. Lig etabını Fenerbahçe Medicana 1., VakıfBank 2. ve Eczacıbaşı Dynavit 3. olarak tamamlarken, Galatasaray Daikin 4. sırada yer aldı. Bu takımlar, play-off 1. etap maçlarına katılacak.

Lig etabını 5. sırada bitiren Türk Hava Yolları, ardından 6. sıradaki Zeren Spor, 7. sıradaki Kuzeyboru ve 8. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

Play-off 2. Etap Maç Programı

Play-off 2. etap eşleşmeleri ve maç programı belli oldu:

  • 23 Mart Pazar:
    • Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları (14.00, Aydın)
    • Kuzeyboru - Zeren Spor (14.00, Aksaray)
  • 26 Mart Çarşamba:
    • Türk Hava Yolları - Aydın Büyükşehir Belediyespor (18.30, Burhan Felek Vestel)
    • Zeren Spor - Kuzeyboru (14.00, Ziraat Bankkart)

Bu maçlar sonucunda ligin 5 ile 8. sıraları belirlenecek ve Avrupa Kupalarına katılım durumu netleşecek.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımından Macaristan'a Farklı Zafer: 3-1
2
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi Normal Sezon Tamamlandı: Fenerbahçe Medicana Açık Ara Önde
3
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-off'ta Macaristan'ı 3-1 Yendi
4
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 Yenerek Ligi Sıralamada Güçlendiriyor
5
KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR: DEĞİŞİKLİKLER VE TARAFTAR ATMOSFERİ
6
Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi
7
Formula 1'in Efsane İsimlerinden Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!