Volkan Demirel'den Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Gol Atamadık, Çok Kötü Oldu'

Demirel: "Pozisyonları Değerlendiremedik"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Demirel, "Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir." dedi.

Trabzonspor'u ve Oyuncuları Kutladı

Başarılı teknik adam, Trabzonspor'u ve oyuncularını bu mücadeleleri dolayısıyla kutlayarak, "Oyunculara da söyledim, bugün gol atsaydık farklı bir ortam olurdu. Trabzon'un yakalamış olduğu 3-4 tane şut var, biri auta çıktı, 2'sini kalecim Diogo çıkardı, birisi de çok güzel bir vuruşla gol oldu. Tebrik ederim Trabzon camiasını, Trabzon takımını ama kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Baskıya Karşı Hazırdık

Demirel, oyuncularının sahada isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Trabzonspor'un, 30 bin seyircisinin önünde baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı ve fırsatları yakaladık. Ancak yapacak bir şey yok. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile Yaşanan Tartışma

Maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşanan olaylara da değinen Demirel, "Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa..." diyerek açıklamasına devam etti. Demirel, sözlerine şöyle devam etti: "Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde futbol oynamayı söylediler. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, ailelerin acılarını düşünerek böyle açıklamalar yapmasın."

Demirel, Güneş'in açıklamalarının kendisini çok üzdüğünü belirtirken, "Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum." şeklinde konuştu.