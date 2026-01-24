Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Samsunspor deplasmanından alınan golsüz beraberliğin ve kazanılan 1 puanın değerli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 19:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:03
Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli

Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli

SAMSUN (İHA) — Trendyol Süper Lig 19. hafta değerlendirmesi

Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, Samsunspor deplasmanından alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kart cezalısı Selçuk İnan yerine takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Volkan Kazak, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazak, "İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyun disiplinine sadık kaldığında oyuncularımız iyi iş çıkartıyor. Maçın başından sonuna kadar plana sadık kaldık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık. Final paslarında başarılı değildik. Oyuncuları tebrik ediyorum. Disiplinden kopmadan sonuna kadar mücadele ettik. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Avrupa’da da oynuyorlar. Maçın çok kısır geçtiğine inanmıyorum. Son paslarda iyi olsak faklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyona girdik. Direkten dönen ve Rivas’la kaçırdığımız pozisyonlar var. Zorlu bir fikstürde ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen hafta da daha çok pozisyona giren bizdik. Geçen hafta da mağlubiyeti hak etmedik. Futbol böyledir. Bugün için ise deplasmanda 1 puan değerlidir"

KOCAELİSPOR TEKNİK SORUMLUSU VOLKAN KAZAK, SAMSUNSPOR DEPLASMANINDAN ALINAN 1 PUANIN DEĞERLİ...

KOCAELİSPOR TEKNİK SORUMLUSU VOLKAN KAZAK, SAMSUNSPOR DEPLASMANINDAN ALINAN 1 PUANIN DEĞERLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Thomas Reis: Her gün güneşli günler olmuyor — Samsunspor 0-0 Kocaelispor
2
Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli
3
Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı
4
Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı
5
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
6
Samsunspor 0-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 19. Hafta
7
Radomir Djalovic: Başakşehir Mağlubiyeti Sonrası Hayal Kırıklığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları