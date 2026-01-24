Bursaspor Tribünleri 40 Bin Türk Bayrağıyla Kırmızı-Beyaza Büründü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tribünlerini 40 bin Türk bayrağıyla donattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:40
Bursaspor Tribünleri 40 Bin Türk Bayrağıyla Kırmızı-Beyaza Büründü

Bursaspor Tribünleri 40 Bin Türk Bayrağıyla Kırmızı-Beyaza Büründü

Tribünlerde milli birlik ve görsel şölen

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Organizasyon, maç öncesi tribünlere milli birlik ve beraberlik ruhunu taşıdı.

Dağıtılan bayraklarla stadyum adeta kırmızı-beyaza bürünürken, taraftarların elinde yükselen 40 bin Türk bayrağı izleyenlere etkileyici bir görsel sundu. Tribünlerde oluşan bu tablo, seyirciler arasında birlik ve gurur duygusunu pekiştirdi.

Taraftarlar, düzenlenen bayrak dağıtımı ve milli değerlere verilen önem nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Organizasyon, toplumsal dayanışma ve spor kültürünün birleştiği bir an olarak kayda geçti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TRİBÜNLERE TAŞIDI. GÖKÇİN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TRİBÜNLERE TAŞIDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TRİBÜNLERE TAŞIDI. GÖKÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (İlk Yarı)
2
TFF 2. Lig: Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu
3
Trendyol 1. Lig: Pendikspor 1-2 Erzurumspor FK
4
Noa Lang Tribünde: Galatasaray-Fatih Karagümrük Maçını İzledi
5
Bursaspor Tribünleri 40 Bin Türk Bayrağıyla Kırmızı-Beyaza Büründü
6
Volkan Kazak: Samsun'dan Alınan 1 Puan Kocaelispor İçin Değerli
7
Rize’de Amatör Derbi Karıştı: Fındıklı 1974 Spor 2-1 Ardeşenspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları