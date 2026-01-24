Bursaspor Tribünleri 40 Bin Türk Bayrağıyla Kırmızı-Beyaza Büründü

Tribünlerde milli birlik ve görsel şölen

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesinde Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu tribünlerini Türk bayraklarıyla donattı. Organizasyon, maç öncesi tribünlere milli birlik ve beraberlik ruhunu taşıdı.

Dağıtılan bayraklarla stadyum adeta kırmızı-beyaza bürünürken, taraftarların elinde yükselen 40 bin Türk bayrağı izleyenlere etkileyici bir görsel sundu. Tribünlerde oluşan bu tablo, seyirciler arasında birlik ve gurur duygusunu pekiştirdi.

Taraftarlar, düzenlenen bayrak dağıtımı ve milli değerlere verilen önem nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Organizasyon, toplumsal dayanışma ve spor kültürünün birleştiği bir an olarak kayda geçti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TRİBÜNLERE TAŞIDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA