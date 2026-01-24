Bekir Karadeniz, Pendikspor’da 100. maçına çıktı

Bekir Karadeniz, Erzurumspor FK maçında Pendikspor formasıyla 100. resmi maçına çıktı; Başkan Atakan Yüce '100' yazılı formayı takdim etti.

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Pendikspor - Erzurumspor FK

Bekir Karadeniz, Pendikspor formasıyla Erzurumspor FK müsabakasıyla birlikte kulüp kariyerinde 100. resmi maçına çıktı. Müsabaka öncesinde, kırmızı-beyazlı takımın 100. maçına özel hazırlanan forma kendisine takdim edildi.

Üzerinde '100' yazılı formayı, Pendikspor Başkanı Atakan Yüce takdim etti. Kulüp, sosyal medya hesabından "Emeklerin ve mücadelen için teşekkürler Bekir, birlikte nice zaferlere" paylaşımı yaparak oyuncunun emeğini kutladı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig’de 20 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ile alt liglerde de mücadele etti.

