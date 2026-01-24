Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 değişiklik: Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 11'de

Okan Buruk, Atletico Madrid 11'ine göre Fatih Karagümrük maçına 3 değişiklikle çıktı; Ismail Jakobs 7 maç sonra 11'de, Leroy Sane yedekte.

Buruk'tan Karagümrük karşısında 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Atletico Madrid maçının ilk 11'ine göre takımda 3 değişiklik yaptı.

Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'ya görev verdi.

Kadroda dikkat çeken isimler

Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang ise kadroda yer almadı.

Ismail Jakobs 7 maç sonra 11'de

Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tekrar ilk 11'e döndü. Jakobs en son Antalyaspor deplasmanında 11'de başlamış, ardından Afrika Uluslar Kupası'nda yer alması nedeniyle 6 maçta oynamamış ve Atletico Madrid maçında sonradan oyuna girmişti. Bu maçla birlikte Jakobs 7 maç sonra 11'de yer aldı.

Leroy Sane yedek kulübesinde

Alman oyuncu Leroy Sane, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sane, Süper Lig'de en son 8. haftada RAMS Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde yedeklerde yer almış, ardından oynanan 10 müsabakada ilk 11'de başlamıştı. Bu sezon ligde Sane 17 maçta 11'de görev aldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i ve yedekler

Galatasaray'ın 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Yedekler: Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.

Taraftar desteği

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ayrılan bölümde maçı takip eden sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

