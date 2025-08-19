DOLAR
Wagner Pina: "3 puan her zaman 3 puandır" | Trabzonspor 1-0

Wagner Pina, Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin önemini vurguladı; iki maçta gol yememenin ve taraftar desteğinin belirleyici olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:51
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un yeni transferlerinden Wagner Pina, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan 22 yaşındaki futbolcu, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Wagner Pina'nın maç öncesi ve sonrası değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"3 puan her zaman 3 puandır. Daha farklı galibiyetler de olabilirdi. Girmeyen toplar ve değerlendiremediğimiz..."

Maçla ilgili duygularını ve taraftara teşekkürlerini de dile getiren Pina, "Ama 3 puanı almayı başardık. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Özel bir teşekkürü de taraftarımız hak ediyor. Buraya kadar gelip bizi 90 dakika desteklediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşması hakkında da konuşan Pina, "İyi ve önemli bir maç olacak. Ama biz maç maç bakıyoruz ve içeride oynadığımız her karşılaşmaya da kazanmak için çıkıyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum başaracağız." ifadelerini kullandı.

"2 maçta gol yememek önemli"

Pina, Süper Lig'in zorluklarına dikkat çekerek, takım arkadaşları ve camianın kendisine kolay adapte olmasında önemli rol oynadığını belirtti: "Herkes çok yardımcı oluyor. Lige hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim."

Defans hattı ve takım savunması hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"İki maçı da 1-0 kazandık belki ama maçların geneline bakınca 1-0'ın fazlası olabilecekti. Ama önemli olan 3 puanı almak. 3 puan her zaman 3 puandır. Daha farklı galibiyetler de olabilirdi. Girmeyen toplar ve değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Ancak defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim, 2 maçta gol yememek ve kaleyi kapatmak bizim adımıza çok önemli. Savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki bağın ve iletişimin iyi olduğunu düşünüyoruz. 2 maçtır gol yememek ve üstüne 6 puan kazanmak, bir savunma oyuncusu olarak çok önemli."

Pina, maç sonu taraftarlara da teşekkür ederek desteklerini sürdürmelerini istedi.

