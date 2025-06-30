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Wagner Pina, Trabzonspor'la Transfer Görüşmeleri İçin Trabzon'a Geldi

Estoril Praia'dan transfer edilmesi beklenen Wagner Pina, Trabzon'a gelerek bordo-mavili kulüple görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 09:14
Wagner Pina, Trabzonspor'la Transfer Görüşmeleri İçin Trabzon'a Geldi

Wagner Pina Trabzon'a Ayak Bastı

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere Trabzon'a geldi. 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Transfer Süreci Hızla İlerledi

Wagner Pina, transfer sürecinin nasıl geçtiğine ilişkin olarak, "Her şey aslında gayet hızlı ve çabuk gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Son teklifi bekliyorduk, onu yaptıktan sonra her şey çok çabuk oldu," dedi.

Trabzonspor Hakkında Bilgisi Var

Pina, bordo-mavili takım hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu sorusuna, "Tabii ki bilgim vardı. Burada daha önce oynayan oyunculardan tanıdıklarım var. Joao Pereira ve Bosingwa gibi oyuncular var. Milli takımda beraber oynadığımız Djaniny yine burada oynamıştı, onlardan bilgi almıştım. Trabzonspor'u da tanıyordum zaten," yanıtını verdi.

Hedefleri ve Ligdeki Rekabet

Pina, kaç numaralı forma giyeceği hakkında henüz karar vermediğini belirtirken, Türkiye ligini değerlendirerek, "Gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Transfer edilen, gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın en iyi oyuncularının burayı tercih etmeye başladığını söyleyebilirim. Zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, teknik direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini ifade eden Pina, hedefleri hakkında, "Tabii ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek ve takıma hizmet edebilmek. En büyük hedefim bu her zaman," diye ekledi.

Pedro ile İlgili Değerlendirmeleri

Pina, oynadığı bölge hakkında yaptığı değerlendirmede, "Pedro'yu ben daha önce Portekiz liginde beraber oynadığımız için tanıyordum. Gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da iyi bir iş çıkardığını herkes gördü. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum, onun kazandığı başarıları ve gösterdiklerini tekrar etmek için buradayım," şeklinde konuştu.

Pina, havalimanından ayrılarak kulüp aracına bindi.

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina, Trabzonspor ile transfer...

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri için şehre geldi.

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina, Trabzonspor ile transfer...

Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Wagner Fabricio Cardoso De Pina, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri için şehre geldi.

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