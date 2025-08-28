DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Wilfried Singo, Galatasaray ile Türk futbolunun ikinci en pahalı transferi

Wilfried Singo, Galatasaray'a 30 milyon 769 bin 230,77 avro karşılığında transfer oldu; Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:27
Wilfried Singo, Galatasaray ile Türk futbolunun ikinci en pahalı transferi

Wilfried Singo, Galatasaray ile Türk futbolunun ikinci en pahalı transferi

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için Fransa ekibi Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Transferin detayları ve sıralamadaki yeri

Singo'nun transferiyle Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferine imza atmış oldu. Bu hamle, sarı-kırmızılı kulübün transfer piyasasındaki iddiasını yeniden gösterdi.

Daha önce Galatasaray, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz sonunda 75 milyon avro ödeyerek Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştirmişti. Singo transferiyle yaklaşık bir ay sonra listenin ikinci sırasında yer alındı.

Singo'yu takip eden isim ise Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro ile transfer ettiği Youssef En-Nesyri oldu.

Rekortmenlerde iki kulüp öne çıkıyor

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedellerini ödeyen takımlar sıralamasında ilk 11'de yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Galatasaray, rekor bedelle gerçekleştirilen 11 transferin 7'sine imza atarken, Fenerbahçe 4 transferle listede yer aldı.

Orkun Kökçü transferinin durumu

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü'nün bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı üçüncü oyuncusu olacak. Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladıkları Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

En yüksek bonservisler şu şekilde:

Victor Osimhen — Napoli → Galatasaray — 75 milyon avro

Wilfried Singo — Monaco → Galatasaray — 30 milyon 769 bin 230,77 avro

Youssef En-Nesyri — Sevilla → Fenerbahçe — 19,5 milyon avro

Gabriel Sara — Norwich City → Galatasaray — 18 milyon avro

Mario Jardel — Porto → Galatasaray — 17,05 milyon avro

Cengiz Ünder — Olimpik Marsilya → Fenerbahçe — 15 milyon avro

Nicolo Zaniolo — Roma → Galatasaray — 15 milyon avro

Daniel Guiza — Mallorca → Fenerbahçe — 14 milyon avro

Mbaye Diagne — Kasımpaşa → Galatasaray — 13 milyon avro

Emmanuel Emenike — Spartak Moskova → Fenerbahçe — 13 milyon avro

Bruma — Sporting → Galatasaray — 13 milyon avro

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çaykur Rizespor, Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
2
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir Rövanş Maçı: Hakem ve Kadrolar
3
Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'tan Taraftara Sabır Çağrısı
4
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Başladı
5
Samsunspor - Panathinaikos: UEFA Avrupa Ligi Play-off Rövanşı Hakem ve Kadrolar
6
Wilfried Singo: RAMS Park'ta Oynamak İçin Sabırsızım | Galatasaray'ın Yeni Transferi
7
Otizm ve Mental Yüzme Takımı Tayland'da 11 Madalya Kazandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi