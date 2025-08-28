Wilfried Singo, Galatasaray ile Türk futbolunun ikinci en pahalı transferi
Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için Fransa ekibi Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.
Transferin detayları ve sıralamadaki yeri
Singo'nun transferiyle Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferine imza atmış oldu. Bu hamle, sarı-kırmızılı kulübün transfer piyasasındaki iddiasını yeniden gösterdi.
Daha önce Galatasaray, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz sonunda 75 milyon avro ödeyerek Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştirmişti. Singo transferiyle yaklaşık bir ay sonra listenin ikinci sırasında yer alındı.
Singo'yu takip eden isim ise Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro ile transfer ettiği Youssef En-Nesyri oldu.
Rekortmenlerde iki kulüp öne çıkıyor
Türk futbolunda en yüksek bonservis bedellerini ödeyen takımlar sıralamasında ilk 11'de yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Galatasaray, rekor bedelle gerçekleştirilen 11 transferin 7'sine imza atarken, Fenerbahçe 4 transferle listede yer aldı.
Orkun Kökçü transferinin durumu
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü'nün bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı üçüncü oyuncusu olacak. Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladıkları Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.
Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular
En yüksek bonservisler şu şekilde:
Victor Osimhen — Napoli → Galatasaray — 75 milyon avro
Wilfried Singo — Monaco → Galatasaray — 30 milyon 769 bin 230,77 avro
Youssef En-Nesyri — Sevilla → Fenerbahçe — 19,5 milyon avro
Gabriel Sara — Norwich City → Galatasaray — 18 milyon avro
Mario Jardel — Porto → Galatasaray — 17,05 milyon avro
Cengiz Ünder — Olimpik Marsilya → Fenerbahçe — 15 milyon avro
Nicolo Zaniolo — Roma → Galatasaray — 15 milyon avro
Daniel Guiza — Mallorca → Fenerbahçe — 14 milyon avro
Mbaye Diagne — Kasımpaşa → Galatasaray — 13 milyon avro
Emmanuel Emenike — Spartak Moskova → Fenerbahçe — 13 milyon avro
Bruma — Sporting → Galatasaray — 13 milyon avro