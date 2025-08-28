Wilfried Singo, Galatasaray ile Türk futbolunun ikinci en pahalı transferi

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için Fransa ekibi Monaco'ya 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödeyecek.

Transferin detayları ve sıralamadaki yeri

Singo'nun transferiyle Galatasaray, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferine imza atmış oldu. Bu hamle, sarı-kırmızılı kulübün transfer piyasasındaki iddiasını yeniden gösterdi.

Daha önce Galatasaray, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz sonunda 75 milyon avro ödeyerek Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştirmişti. Singo transferiyle yaklaşık bir ay sonra listenin ikinci sırasında yer alındı.

Singo'yu takip eden isim ise Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro ile transfer ettiği Youssef En-Nesyri oldu.

Rekortmenlerde iki kulüp öne çıkıyor

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedellerini ödeyen takımlar sıralamasında ilk 11'de yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe yer alıyor. Galatasaray, rekor bedelle gerçekleştirilen 11 transferin 7'sine imza atarken, Fenerbahçe 4 transferle listede yer aldı.

Orkun Kökçü transferinin durumu

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü'nün bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı üçüncü oyuncusu olacak. Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladıkları Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

En yüksek bonservisler şu şekilde:

Victor Osimhen — Napoli → Galatasaray — 75 milyon avro

Wilfried Singo — Monaco → Galatasaray — 30 milyon 769 bin 230,77 avro

Youssef En-Nesyri — Sevilla → Fenerbahçe — 19,5 milyon avro

Gabriel Sara — Norwich City → Galatasaray — 18 milyon avro

Mario Jardel — Porto → Galatasaray — 17,05 milyon avro

Cengiz Ünder — Olimpik Marsilya → Fenerbahçe — 15 milyon avro

Nicolo Zaniolo — Roma → Galatasaray — 15 milyon avro

Daniel Guiza — Mallorca → Fenerbahçe — 14 milyon avro

Mbaye Diagne — Kasımpaşa → Galatasaray — 13 milyon avro

Emmanuel Emenike — Spartak Moskova → Fenerbahçe — 13 milyon avro

Bruma — Sporting → Galatasaray — 13 milyon avro