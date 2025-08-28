Wilfried Singo İstanbul'da: Galatasaray'a Transfer Yolunda

Monaco'dan geliş ve havalimanı karşılama

Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcu Wilfried Singo, havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Oyuncunun açıklamaları

Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, “Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum.” dedi.

Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, “Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayan Singo, “Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız.” diye konuştu.

Son aşama: sağlık kontrolleri

Fildişi Sahilli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor. Singo'nun bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'da bulunuyor.