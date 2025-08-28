Wilfried Singo: RAMS Park'ta Oynamak İçin Sabırsızım | Galatasaray'ın Yeni Transferi

Wilfried Singo, RAMS Park'ta forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde sahaya çıkmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

5 yıllık sözleşme ve taraftar beklentisi

5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye konuştu. Transferinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Singo, "Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da daha önce forma giymiş vatandaşı Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i anarak, "Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım." diye konuştu.

RAMS Park ve taraftar atmosferi

Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarındaki coşkuya vurgu yaparak, "RAMS Park'ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.