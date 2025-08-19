Wolverhampton Jackson Tchatchoua'yı Hellas Verona'dan Transfer Etti

Wolverhampton Jackson Tchatchoua'yı Hellas Verona'dan Kadrosuna Kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İtalya'nın Hellas Verona takımından Jackson Tchatchoua'yı transfer etti. Kulüp, 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre transferin bedeli 12,5 milyon avro olarak öne sürüldü.

Kariyerine Belçika'nın Charleroi takımında başlayan genç sağ bek, 2023 yılında Hellas Verona'ya transfer olmuştu.

Hellas Verona formasıyla geçen sezon 37 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, bu süreçte 2 gol kaydetti.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, Tchatchoua'nın yanı sıra Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez, Jhon Arias ve David Moller Wolfe'ü de kadrosuna katarak kulüp tarihindeki transfer harcamalarında 90 milyon avroya yakın bir toplam harcama gerçekleştirdi.