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Wolves Beşiktaş Fibabanka'yı Yendi

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Wolves'e 93-78 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:11
Wolves Beşiktaş Fibabanka'yı Yendi

BKT Avrupa Kupası'nda Zorlu Mücadele

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında, Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Litvanya'nın Wolves takımıyla karşılaştı. Maç sonunda Beşiktaş, Wolves'e 78-93'lük skorla mağlup oldu.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Beşiktaş Fibabanka, 26-20'lik bir üstünlük sağladı. Ancak ikinci çeyrekte ev sahibi ekip Wolves, oyunun kontrolünü ele alarak soyunma odasına 47-42 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Temposu

Üçüncü çeyreğe etkili bir başlangıç yapan Wolves, bu bölümde Beşiktaş Fibabanka'nın potasına 31 sayı göndererek son periyoda 78-56'lık bir avantajla girdi.

Son Çeyrek ve Sonuç

Son çeyrekte de üstün oyununu sürdüren Wolves, karşılaşmayı 93-78'lik skorla kazanarak gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş Fibabanka ise turnuvada 3. yenilgisini yaşamış oldu.

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