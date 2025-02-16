WRC 2025: Elfyn Evans, İsveç Rallisi'ni Kazandı

Elfyn Evans, 2025 WRC sezonunun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi'nde zafer kazanarak liderliği ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:42
WRC 2025: Elfyn Evans, İsveç Rallisi'ni Kazandı

WRC 2025: Elfyn Evans, İsveç Rallisi'ni Kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun ikinci ayağı olan İsveç Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı. İsveç'te düzenlenen 18 etaplık zorlu mücadele, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Büyük Britanyalı Evans, ralli boyunca gösterdiği performansla birinciliği elde ederek, yarışı 2 saat 33 dakika 39.2 saniyede tamamladı. Bu galibiyet, Evans için sezonun ilk zaferi olurken, kariyerindeki 10. galibiyeti anlamına geliyor.

Evans'ın yanı sıra, aynı takımdan Japon pilot Takamoto Katsuta ikinci sırada yer alırken, Thierry Neuville ise Hyundai Shell Mobis ekibinin temsilcisi olarak Evans'ın 11.9 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Yaklaşık 3.8 saniye farkla ikinci olan Katsuta, takımının başarısına katkıda bulundu.

Bu zaferle birlikte puanını 61 yapan Evans, pilotlar klasmanında Fransız Sebastien Ogier'nin (Toyota Gazoo) 28 puan önünde lider konuma yükseldi. WRC'nin bir sonraki ayağı ise 20-23 Mart tarihleri arasında Kenya'da gerçekleşecek.

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