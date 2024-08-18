Yağız Kaan Erdoğmuş Historiği Başarıya İmza Attı

Yağız Kaan Erdoğmuş, Satrançta Yeni Bir Rekor Kırdı

Dünyanın en genç büyükusta unvanına sahip olan Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Bu önemli başarı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından duyuruldu.

Başarılı Performansı ile Göz Doldurdu

Abu Dabi Satranç Festivali'nde gösterdiği üstün performans ile Yağız Kaan, 2600 ELO barajını aşmayı başardı. Türkiye Satranç Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, şu anda 2601 ELO puanına sahip. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

ELO Sistemi Nedir?

ELO, satrançta oyuncuların beceri seviyesini değerlendiren bir derecelendirme sistemidir. Bu sistem, oyuncuların kazandıkları ve kaybettikleri maçlara göre puanlarını hesaplayarak en iyi oyuncuları belirlemeye yardımcı olur.