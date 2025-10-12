Yağmur Tosun, Bocce Petank Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli bocceci Yağmur Tosun, Fransa'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Douai'de büyük başarı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Douai kentinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Kupası'nda 15 yaşındaki Yağmur Tosun, büyük kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.

Yağmur Tosun, yarı final maçında İspanyol rakibine kaybederek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

