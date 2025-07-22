Yağmur Yılmaztürk, EYOF'ta Gümüş Madalya Kazandı

Yağmur Yılmaztürk'ün Başarısı

Milli judocu Yağmur Yılmaztürk, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) büyük bir başarıya imza atarak gümüş madalya kazandı.

Final Mücadelesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamalara göre, Yağmur Yılmaztürk, kadınlar 40 kiloda finalde Belçikalı rakibi Fenne Peeters karşısında mücadele etti. Maç sonucunda Yağmur, rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Tarihî Başarı

Bu organizasyondaki madalya kazanımı, Türkiye'nin judoda yer aldığı ilk kürsü olma özelliği taşırken, toplam madalya sayısını ise 3'e yükseltti.

Milli judocu Yağmur Yılmaztürk, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) kadınlar 40 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.