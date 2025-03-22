Yakup Yüksel, Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başkanı Oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Olağanüstü Genel Kurul

Kayseri'nin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılan genel kurulda, Yakup Yüksel yeniden kulüp başkanı seçildi.

Genel Kurul Detayları

Olağanüstü genel kurul, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasıyla başladı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde, Yakup Yüksel oybirliği ile yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Yüksel'in Yönetim Kadrosu

Yakup Yüksel'in yönetim kurulunda aşağıdaki isimler yer aldı:

İbrahim Bozdağ

Ahmet Bozbey

Serhat Sarıalp

Yusuf Kaçar

Mustafa Kemal Saçmacı

Ahmet Yıldırım

Süleyman Sarptaş

Nadire Erdoğan Arık

Yusuf Kuzucu

Ali Fidan

Turan Akdağ

Serhat Solak

Kongrenin ardından tebrikleri kabul eden Yüksel, kendisini tekrar başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.