Yakup Yüksel, Melikgazi Kayseri Basketbol'un Başkanı Oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Olağanüstü Genel Kurul
Kayseri'nin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yapılan genel kurulda, Yakup Yüksel yeniden kulüp başkanı seçildi.
Genel Kurul Detayları
Olağanüstü genel kurul, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasıyla başladı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimde, Yakup Yüksel oybirliği ile yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Yüksel'in Yönetim Kadrosu
Yakup Yüksel'in yönetim kurulunda aşağıdaki isimler yer aldı:
- İbrahim Bozdağ
- Ahmet Bozbey
- Serhat Sarıalp
- Yusuf Kaçar
- Mustafa Kemal Saçmacı
- Ahmet Yıldırım
- Süleyman Sarptaş
- Nadire Erdoğan Arık
- Yusuf Kuzucu
- Ali Fidan
- Turan Akdağ
- Serhat Solak
Kongrenin ardından tebrikleri kabul eden Yüksel, kendisini tekrar başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.