Hüseyin Eroğlu: 'Önümüzdeki Haftalarda Bunu Telafi Edeceğiz' — Çorum FK Sivas'ta 1-1

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Özbelsan Sivasspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliği değerlendirerek önümüzdeki haftalarda telafi edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 18:45
Trendyol 1. Lig 17. hafta: Özbelsan Sivasspor 1-1 Çorum FK

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Sivasspor 5-4-1 ile koridorları iyi kapattı. İlk yarıya istediğimiz düzeyde başlayamadık. Rakip iyi başlayıp, golü buldu. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonu oyunu dengeledi. Daha fazla üretken olmamız gerekiyordu. Direkten dönen topumuz vardı. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da var. Kazanmak bizim için çok büyük artı olacaktı. Sivasspor gerçekten çok zor bir deplasman. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Süper Lig hedefini giderken, takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

