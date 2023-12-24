Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi

Futbol severlerin heyecanla beklediği derbi için saatler kaldı! Yapay zeka skor tahminlerini paylaştı! Tüm detaylar haberimizde.

Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi
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Taraftarların heyecanla beklediği derbi için yapay zekadan skor tahmini geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPAY ZEKADAN DERBİ SKOR TAHMİNİ

Sezonun en güçlü iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray liderlik koltuğunu paylaşmaya devam ediyor. Bugün akşam 19:00'da Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Taraftarlar heyecanla karşılaşmayı beklerken maça 2 bin 79 deplasman taraftarı katılacak. 

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Google yapay zeka programı Bard Fenerbahçe Galatasaray derbisi skor tahminlerini paylaştı. Yapay zekaya göre yüzde 55 oranıyla Fenerbahçe maçı 2-1 ya da 3-1'lik galibiyetle bitirecek. Yüzde 40 ihtimalle sarı kırmızılı takım sahadan 2-0 ya da 3-0'lık galibiyetle dönecek. Yapay zeka beraberlik olarak yüzde 5 ihtimal verdi ve maçın 2-2 berabere yüzde 5 ihtimalle bitebileceğini söyledi. 

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