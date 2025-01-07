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Yaşar Doğu: Türk Güreşinin Efsanesi Vefatının 64. Yılında Anılıyor

Türk güreşinin babası Yaşar Doğu, sporculuk ve hocalık kariyeriyle Türk sporuna damga vurdu. 64. ölüm yıl dönümünde anısına saygı duruşu yapılıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:05
Yaşar Doğu: Türk Güreşinin Efsanesi Vefatının 64. Yılında Anılıyor

Yaşar Doğu: Türk Güreşinin Babası

Türk güreşinin efsanelerinden biri olarak anılan Yaşar Doğu, vefatının 64. yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya gelen Doğu, 1. Dünya Savaşı sırasında babasının şehit olmasının ardından dedesinin köyü Emirli'de büyüdü.

Çocukluğunda karakucak güreşiyle spor hayatına başlayan Doğu, askerlik hizmetini Ankara'da tamamladıktan sonra minder güreşi ile tanıştı. Elde ettiği başarılarla ünü hızla yayılmaya başladı.

Uluslararası Başarıları

1939 yılında Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Doğu, kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayo ile çıktığı 47 güreş müsabakasında yalnızca bir kere yenildi. 1946 yılında İsveç'in Stockholm kentinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Ardından 1947'de Çekya'nın Prag kentinde gerçekleştirilen Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda da şampiyonluk elde etti.

1948 Londra Olimpiyatları'ndaki Zaferi

Yaşar Doğu, 1948 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Bu zafer, onun efsaneler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

1951'de Helsinki Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi, burada 87 kiloda dünya şampiyonu olarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

Öğrencileri İçin Fedakarlıkları

Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeye devam etti. Köy köy dolaşarak yetenekli gençleri keşfeden Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Onlara destek olmak için odun çuvallarını sırtında taşıdı, minderlerin söküğünü dikti ve iş bulmalarına yardımcı oldu.

Son Yılları ve Mirası

Doğu, takımıyla birlikte bulunduğu İsveç'te kalp krizi geçirmiş, dinlenmesi tavsiye edilmesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçilere eğitim vermeye devam etmiştir. Ankara'da 8 Ocak 1961'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Doğu'nun kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunmaktadır.

Ömrünü güreşe adayan Yaşar Doğu'nun, Samsun'un Emirli Mahallesi'ndeki evi ise anı evi müzesi olarak ziyaretçilere açıktır.

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