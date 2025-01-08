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Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Kabri Başında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:44
Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Kabri Başında Anıldı

Yaşar Doğu, Kabri Başında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma töreni ile yad edildi.

Katılımcılar ve Anma Töreni

Anma törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski güreşçiler ve sevenleri katıldı.

Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun Açıklamaları

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde konuşan Prof. Dr. Gazanfer Doğu, "Babam ülkemize, milletimize mal olmuş bir şampiyon. Burada ailemizi temsil ediyorum ve beni şahsen arayan eski Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in sözlerini iletiyorum: 'Yaşar Doğu'nun sergilediği değerleri unutmayın. Mesele şampiyonluklar değil, ülkemizi birleştiren, herkesi kucaklayan ruhu, inancı ve sadakati hatırlayın.' Biz de ailesi olarak bu sözlere yürekten katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül’ün Anma Mesajı

Yaşar Doğu'yu rahmetle anan Taha Akgül, "Yaşar Doğu hocamız sadece şampiyonluklarıyla değil, yetiştirdiği sporcularıyla, onlar için yaptığı fedakarlıklarıyla, karakteriyle nam salmış bir efsanedir. Biz de onun izinden yürüyoruz. İnşallah biz de bu hayattan göçüp gittiğimizde, onun gibi spora hizmetimiz ve yaşantımızla iz bırakmış oluruz. Hocamıza tekrardan Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum. Türk güreşi onu unutmayacak. Anısına Yaşar Doğu Turnuvası'nı da temmuz ayında yapacağız." dedi.

Dursun Gözel’den Birlik ve Beraberlik Mesajı

Dursun Gözel, konuşmasında Yaşar Doğu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma Töreninin Sonu

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri...

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri başında anıldı. Cebeci Askeri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2) katıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri...

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri başında anıldı. Cebeci Askeri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2) katıldı.

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