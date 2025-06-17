Yasin Öztekin, Leroy Sane'yi Dünyanın En İyi Kanat Oyuncusu Olarak Nitelendirdi

Yasin Öztekin'den Leroy Sane'ye Övgü

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Almanya'nın Bundesliga liginde mücadele eden Leroy Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öztekin, Sane'nin dünya çapında en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Osimhen ve Sane İle Güçlü Bir Takım

Yasin Öztekin, Victor Osimhen hakkında da görüşlerini ifade ederek, "Osimhen Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok beğendiğim forvetlerden biri. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması da önemli. Sane, takımın Avrupa'daki başarısı için büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

38 yaşındaki Öztekin, futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Dortmund takımında başlamış ve kariyeri boyunca Galatasaray da dahil olmak üzere bir dizi önemli takımda oynamıştır. Galatasaray'da geçirdiği 4 yıl boyunca 6 kupa kazanmış olan deneyimli oyuncu, bu süreçteki deneyimlerini de paylaştı.

Galatasaray'daki Deneyimleri

Öztekin, "Dortmund'da birlikte çalıştığım en iyi hocalarla birlikte futboluma yön verdim. Galatasaray'da 4 sezon geçirdim ve bu süreçte 6 kupa kazandım. Galatasaray, şampiyonluk konusunda bir kültüre sahip. Son yıllarda şampiyonluklar kazandılar ve bu başarı hem teknik heyetin hem de camianın uyumundan kaynaklanıyor" diyerek takımın disiplini üzerine vurgu yaptı.

Öztekin ayrıca, "Galatasaray'ın oyuncuları çok disiplinli ve karakterli. Takım içindeki bütünlük, başarıyı getiriyor. Aile gibi bir ortam var ve bu da büyük bir avantaj yaratıyor" şeklinde konuştu.

Bucaspor'da futbol kariyerini sürdüren Öztekin, aktif futbolculuk hayatının yanı sıra antrenörlük eğitimlerine de devam etmekte ve bu alanla ilgili hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aktif futbolcuların da yer aldığı Antrenör Eğitim UEFA B Programı'na katılmak üzere geldiği Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aktif futbolcuların da yer aldığı Antrenör Eğitim UEFA B Programı'na katılmak üzere geldiği Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.