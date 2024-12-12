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Yeni Malatyaspor, Adanaspor Maçına Hazır!

Yeni Malatyaspor, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik sorumlu Murat Uçkun liderliğinde çalışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:41
Yeni Malatyaspor, Adanaspor Maçına Hazır!

Yeni Malatyaspor'dan Adanaspor Maçına Son Dokunuşlar

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, antrenman Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, ısınma hareketleriyle başlamış, ardından futbolcular koşu ve pas çalışmalarına geçmiştir.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman, teknik ve taktik çalışmalarla devam etti. Takım, Adanaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

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