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Yeni Malatyaspor Başkanı Altunok'tan Ligden Çekilme Açıklamaları

Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok, ligden çekilme talebinde bulunduklarını ve 1. Lig kulüplerinin destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:42
Yeni Malatyaspor Başkanı Altunok'tan Ligden Çekilme Açıklamaları

Yeni Malatyaspor'dan Ligden Çekilme Talebi

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kulübün ligden çekilme talebiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altunok, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Destek Sinyalleri

Yazılı bir açıklama yapan Altunok, dernek başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede, diğer kulüplerin destek verme yönünde bir tutum sergilediklerini belirtti. Altunok, "Görüştüğümüz 1. Lig kulüpleri 'destek oluruz' dedi. TFF yetkilileri gerekli imza çoğunluğunun sağlanması durumunda talebimize olumlu yanıt vereceklerini bizimle paylaştı," ifadelerini kullandı.

Şartlar Direk Etkiliyor

Geçen sezon başından beri gençlerle mücadele ettiklerini kaydeden Altunok, "Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer, ikişer ayrılıyor" dedi. Depremin ağır etkilediği şehirde bulunan Yeni Malatyaspor'un, mevcut şartlar altında sahaya çıkabilecek durumda olmadığını vurguladı.

Adalet Beklentisi

Altunok, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tesislerimiz zarar görmüş, stadımız haftalarca kapalı kaldı. Bizim şansızlığımız, iki büyük depremin ardından toparlandığımızı söylerken yeni depremlerle yeniden sıkıntılar yaşamamız oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum; tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi."

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