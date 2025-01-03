Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trenyol 1. Lig'in 18. haftasında oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında futbolcular, pas ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaştı.

Yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maç için iddialı bir şekilde sahaya çıkmayı hedefliyor.