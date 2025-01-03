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Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Boluspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Murat Uçkun yönetiminde antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:50
Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Boluspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Trenyol 1. Lig'in 18. haftasında oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında futbolcular, pas ve taktik çalışmalar üzerinde yoğunlaştı.

Yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maç için iddialı bir şekilde sahaya çıkmayı hedefliyor.

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